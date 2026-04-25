Garantizan acopio de frijol en Zacatecas pese a incendio en bodegas

A pesar del incendio registrado recientemente en bodegas de almacenamiento, autoridades y líderes del sector agrícola aseguraron que el programa de acopio de frijol en Zacatecas continuará operando con normalidad, sin afectar a los productores.

El siniestro ocurrió en instalaciones de Alimentación para el Bienestar, donde se resguardaban productos básicos, y provocó daños considerables en la infraestructura. De acuerdo con reportes oficiales, el fuego consumió parte importante de los almacenes, incluso se ha señalado que hubo pérdida total en algunas áreas.

El incendio se registró en el contexto de protestas de productores de frijol, quienes exigían mayor claridad y acceso al programa de acopio. Según autoridades, las llamas se habrían originado tras la quema de llantas durante la manifestación, lo que derivó en la propagación del fuego hacia las bodegas.

A pesar de este panorama, representantes del sector han llamado a mantener la calma, al señalar que el acopio del grano no se detendrá. Indicaron que las bodegas afectadas no eran exclusivamente para almacenamiento de frijol, por lo que el programa puede continuar a través de otros centros de distribución.

Productores y líderes agrícolas coincidieron en que el incidente es lamentable, pero no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo del programa, el cual consideran fundamental para garantizar precios justos y apoyar la economía del campo zacatecano.

Asimismo, pidieron a las autoridades evitar señalamientos sin pruebas contra los agricultores, ya que esto podría generar estigmatización del movimiento campesino. En este sentido, solicitaron que las investigaciones se realicen con transparencia para esclarecer las causas reales del incendio.

Por su parte, el gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República ya inició las indagatorias correspondientes para determinar si el siniestro fue provocado o accidental, y deslindar responsabilidades.

Cabe destacar que Zacatecas es uno de los principales productores de frijol en México, por lo que el funcionamiento del programa de acopio resulta clave para miles de familias que dependen de esta actividad. En los últimos años, este esquema ha permitido adquirir grandes volúmenes del grano a precios de garantía, lo que representa un respaldo directo para los agricultores.

En ese contexto, autoridades reiteraron que existen condiciones para mantener el abastecimiento y la operación logística, incluso tras los daños ocasionados por el incendio. También subrayaron que se buscarán alternativas para fortalecer la infraestructura y evitar afectaciones futuras.

Tanto productores como funcionarios coincidieron en la importancia de preservar el programa de acopio, no solo como una estrategia económica, sino como un mecanismo de apoyo social que contribuye a la estabilidad del sector agrícola en la entidad.