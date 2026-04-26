Marina del Pilar Ávila consolida agenda en materia de protección y bienestar animal en Baja California

Bienestar animal en Baja California

Baja California marca un prsedente histórico al consolidarse como un referente nacional en materia de protección y bienestar animal, impulsando una agenda integral, progresista y sin precedentes que hoy posiciona a la entidad como ejemplo a seguir en México y América Latina.

Desde el inicio de su administración, la Gobernadora ha demostrado un compromiso firme con la causa animalista, integrando políticas públicas estructurales que atienden tanto la protección jurídica como el bienestar integral de los animales.

Entre los avances más relevantes al inicio de su gestión destaca la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, al igual que el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente.

En materia legislativa, Baja California ha dado pasos históricos. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, se han impulsado reformas que hoy colocan a la entidad a la vanguardia en protección jurídica animal.

Destaca la reciente reforma constitucional, mediante la cual se reconoce a los animales como “seres sujetos de especial protección”, elevando su estatus jurídico y posicionando a la Constitución de Baja California como una de las más avanzadas del mundo en esta materia.

A este logro se suma la reforma al Código Penal del Estado y la reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos, que representa un cambio estructural en la forma en que se sanciona el maltrato animal:

* Se amplían los supuestos que configuran el delito de maltrato y crueldad animal, incluyendo conductas como la desnutrición y el abandono.

* Se establece un esquema de sanciones proporcional al daño causado, con penas que van de 1 a 5 años y de 3 a 8 años de prisión, superando significativamente el marco anterior de 3 meses a 2 años.

* Se determina la persecución oficiosa del delito, eliminando barreras para su denuncia y sanción.

* Se crea el Registro Estatal de Agresores de Animales, impidiendo que quienes figuren en él puedan poseer o custodiar animales.

Otro avance histórico ha sido la eliminación de las calandrias tiradas por caballos en Ensenada, una medida que puso fin a una práctica de explotación animal, logrando una transición hacia calandrias eléctricas y garantizando alternativas para los prestadores de servicios turísticos.

La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha destacado por ser una mandataria que escucha a especialistas y a la sociedad civil, incorporando sus propuestas en la toma de decisiones públicas y generando políticas efectivas, humanas y sostenibles.