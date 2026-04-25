Guanajuato inyecta subsidio de 37 mdp para poner un tope al kilo de tortillas

En Guanajuato las autoridades van por frenar el aumento en el precio de la tortilla (Archivo)

Apoyo para controlar precio de la tortilla — Ante los amagos de productores del maíz y de la industria de la tortilla de aumentar el precio en el kilo de este alimentos, el gobierno de Guanajuato inyectó un subsidio de 37 millones de pesos para la compra de maíz blanco, con el objetivo de apoyar para que se establezca un tope en el precio del kilo de la tortilla y la masa.

De acuerdo con el subsecretario para el Desarrollo de las MiPymes de Guanajuato, Fabricio Ibarra Rocha, la medida permitirá mantener estable el precio del alimento. “Ese subsidio está en proceso, arrancamos en febrero y se está trabajando con los tortilleros y con los productores de manera conjunta. Les puedo decir que vamos muy bien, eso garantiza que al menos en Guanajuato no sube el precio de la tortilla”, comentó.

En la misma línea, el funcionario destacó que mientras en varios estados del país se han registrado aumentos en el precio de la masa y la tortilla, en la entidad se busca mantener el tope en el precio como hasta ahora, que no supere los 22 pesos el kilogramo.

“Aquí en Guanajuato buscamos esa estabilidad, que el precio no suba y que esté equilibrado. Los rangos que ahorita tenemos no se buscan que aumenten… el promedio anda en 22 y medio y se tiene que mantener”, externó.

El funcionario refirió que “lo que se produce de maíz en Guanajuato se consume en Guanajuato y se cuida el precio en beneficio de nuestros guanajuatenses. Es un trabajo transversal donde intervenimos varias secretarías, pero es gracias a la intervención estatal que se logra mantener el precio”, explicó, al agregar que en los próximos días la Secretaría de Economía y la Secretaría del Campo informarán sobre los avances de este programa de apoyo para mantener el percio del alimentos en el mismo precio y sin aumentos.

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