Gobierno de Veracruz impulsará saneamiento del río Atoyac

El Gobierno de Veracruz anunció que reforzará las acciones para el saneamiento del río Atoyac, considerado uno de los afluentes más contaminados del país, mediante una estrategia coordinada con el gobierno federal.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que este proyecto forma parte de un programa nacional impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca atender la contaminación desde la parte alta de la cuenca, iniciando en el estado de Puebla y avanzando progresivamente hacia territorio veracruzano.

De acuerdo con la mandataria, una de las principales acciones será exigir a empresas e industrias asentadas en la región que cumplan con la normatividad ambiental, especialmente en el tratamiento de sus descargas. Para ello, se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a supervisar la instalación de filtros y mecanismos que eviten la contaminación del río.

Nahle García subrayó que, aunque se privilegiará el diálogo con los sectores productivos, el cumplimiento de la ley será obligatorio. “No es opcional, tienen que cumplir”, enfatizó al referirse a las empresas que descargan residuos en el afluente.

El plan contempla acciones integrales que van desde el control de descargas contaminantes hasta la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de recuperar el ecosistema del río y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Asimismo, se destacó que la contaminación del río Atoyac no es un problema exclusivo de Veracruz, ya que su origen se encuentra en Puebla, desde donde fluye hacia municipios veracruzanos como Córdoba y Atoyac, afectando tanto el medio ambiente como actividades económicas y sociales en la región.

En este contexto, las autoridades estatales reiteraron que el saneamiento del río es una prioridad, debido a los impactos que la contaminación ha generado en la salud, el entorno y los recursos naturales.

El gobierno de Veracruz señaló que estas acciones buscan no solo atender una problemática ambiental histórica, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible en la región, mediante la participación conjunta de autoridades, empresas y sociedad.