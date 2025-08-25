Consolida BC liderazgo en manufactura nacional, señala gobernadora Marina del Pilar

El estado fronterizo de Baja California se consolidó como la entidad con mayor crecimiento del sector manufacturero mexicano al registrar un incremento de 30.5 por ciento en el valor de la producción durante la primera mitad del 2025.

La gobernadora Marina del Pilar Avila confirmó este dato emitido por INEGI y señaló que durante el primer semestre del año, el valor total de producción manufacturera ascendió a 136 mil 572 millones de pesos corrientes.

“En Baja California trabajamos para que nuestra industria siga siendo líder, generando empleos de calidad con mano de obra calificada”, comentó la mandataria morenista, “colaboramos con instituciones educativas de nivel medio y superior para formar talento que responda a las necesidades del sector productivo. La suma de estos factores ha posicionado a la región como un referente a nivel nacional e internacional en manufactura avanzada”, afirmó.

La gobernadora agregó que su entidad juega un papel importante como motor de la economía del país y que el crecimiento registrado se debe a un entorno competitivo construido en coordinación con California y Arizona

Se trat, señaló, de ir aprovechando ventajas estratégicas como la localización geográfica, el talento humano y la integración de cadenas de valor.

Además se impulsa con firmeza el desarrollo de las cadenas de proveeduría, la consolidación de distintivos como Hecho en Baja California y Hecho en México, así como el acceso de las MiPyMEs a certificaciones y financiamiento para que les permitan competir en mercados internacionales.

Kurt Honold Morales, titular de la Secretaría de Economía e Innovación bajacaliforniana, reconoció el importante reto que representa el actual contexto económico internacional. No obstante, afirmó que Baja California continuará apostando por la innovación, transferencia tecnológica y fortalecimiento de la Red de Centros de Innovación (RED Ci Baja), que articula recursos y capacidades para mantener la competitividad del sector.

Con este crecimiento histórico, afirmó el funcionario, la entidad reafirma su liderazgo nacional en manufactura y avanza en la construcción de un modelo económico sustentado en la innovación, la integración regional y la confianza de inversionistas.