Guanajuato y ACNUR crean alianza para proteger a las mujeres en movilidad

Taller “Mujeres en contexto de movilidad: Atención y Protección ante la Violencia de Género” en Guanajuato

La Secretaría de las Mujeres de Guanajuato informó su alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) México, a través del taller “Mujeres en contexto de movilidad: Atención y Protección ante la Violencia de Género”.

La capacitación fue diseñada especialmente para el personal de la Secretaría de las Mujeres y los equipos que dan seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). El objetivo central: garantizar herramientas prácticas y sensibles para brindar un acompañamiento digno a niñas, adolescentes y mujeres que transitan por el estado, o bien, que buscan refugio en él.

La dependencia estatal consiguió convocar a más de 200 servidoras y servidores públicos de diversas instituciones del estado.

En lo que va del año, la Secretaría ha acompañado a 92 mujeres en situación de migración, ofreciéndoles apoyo psicológico, vinculación y seguimiento. En 2025, atendieron a 131 mujeres en esta misma condición.

“En Guanajuato, trabajamos para que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida, sin importar su origen, nacionalidad o situación migratoria. Toda mujer que pise nuestro estado tiene derecho a una atención digna, cálida y con perspectiva de género, de tal manera que esta alianza con ACNUR nos permite ser más eficientes y humanas en nuestra labor diaria”, comunicó la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas.

La Crónica de Hoy 2026