Sheinbaum anuncia que se está evaluando la explotación de gas no convencional en Coahuila

Gas no Convencional EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que a finales del mes se va a reunir con el grupo interdisciplinario de científicos que a lo largo de los últimos dos años han dialogado acerca de las ventajas y las desventajas de que en México se explote el gas no convencional frente a la discusión sobre el futuro energético del país. El trabajo de los académicos se encuentra conformado por el estudio de los aspectos técnicos, ambientales y energéticos.

Sheinbaum añadió que en este sentido también se está evaluando la posibilidad de que se desarrolle en especifico la explotación del gas no convencional en Coahuila. La elección de la locación se explica porque el estado es conocido por tener zonas en las que se ha encontrado la presencia de recursos que son asociados al gas no convencional. Además de que la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos e igualmente con la la infraestructura de gasoductos e instalaciones industriales que ya existen facilitan la viabilidad comercial.

La administración federal dio inicio a la investigación después de la disputa anunciada por varios grupos ambientalistas que han declarado que el fracking (técnica para extraer gas del subsuelo) tiene impactos ecológicos severos. Entre estos se encuentra la contaminación del agua, ya que cada pozo necesita entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos de este liquido mezclado con aditivos químicos cancerígenos y metales pesados. En la misma idea, abrir caminos y plataformas industriales siempre representa la destrucción de los hábitats naturales.

Ante esto, y como parte de los avances de la iniciativa, el grupo de especialistas que está conformado por académicos de instituciones como la UNAM, el IPN, el IMTA y el IMP ya avanzan en una primera evaluación técnica.

Una vez que estos resultados estén listos, y que de igual manera, pasen por la revisión correspondiente, la presidenta compartió que van a ser presentados de manera pública tal y como había sido anunciado en una de sus conferencias de prensa matutina aproximadamente hace dos meses. El objetivo de la presentación es que las y los mexicanos estén consientes de las conclusiones antes de que tenga lugar cualquier elección.