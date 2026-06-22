Sinaloa da inicio a la campaña de vacunación para prevenir la brucelosis bovina

Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde marcó el inicio de la campaña de vacunación 2026 para prevenir la brucelosis bovina, una acción tendiente a recuperar el estatus zoosanitario de la ganadería sinaloense, que permitirá una mayor rentabilidad del sector, logrando mejores precios en la venta de ganado.

La gobernadora se reunió con los dirigentes de todas las Asociaciones Ganaderas locales que hay en la entidad, encabezados por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, para anunciar el inicio de esta campaña de vacunación, que se aplicará en 50 mil cabezas de ganado, con una inversión de 15 millones de pesos.

El objetivo es recuperar el estatus zoosanitario de la ganadería sinaloense, que es la principal inquietud de los ganaderos, quienes expusieron que actualmente están en desventaja con otros estados. Expusieron como ejemplo el caso de Sonora, donde el kilo del becerro en pie se vende en 110 pesos, mientras que en Sinaloa alcanza apenas los 75 pesos.

La madataria destaco que es responsabilidad del gobierno gestionar recursos y programas en beneficio del sector, pero es responsabilidad de cada uno de los ganaderos y de los engordadores comprometerse con estas campañas de vacunación.

“Si no se comprometen ustedes en las vacunaciones, haciendo el barrido que se tiene que hacer en cada una de sus comunidades, pues no se va a recuperar lo que todos queremos, que es un beneficio para ustedes, porque este recurso llega directo a las familias, no solamente al vendedor y al comprador, sino que ese dinero se distribuye en toda la comunidad”, añadió.

El secretario Bello Esquivel explicó que esta campaña es un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria en Sinaloa y el SENASICA, la cual ya inició en el municipio de Mocorito, pero se llevará a todas las regiones ganaderas de la entidad.

La brucelosis bovina es una enfermedad que afecta la reproducción del ganado, ocasiona abortos, disminuye la productividad y provoca importantes pérdidas económicas para los productores. Además representa riesgos para la salud pública, por lo que su prevención y control son fundamentales para garantizar una ganadería más fuerte, rentable y más competitiva.

El dirigente de los ganaderos, José Alfredo Sáinz Aispuro, reiteró que la sanidad juega un papel muy importante en el sector pecuario y que forma parte de los tres ejes que rigen a la ganadería sinaloense.

Los dirigentes locales coincidieron en la necesidad de trabajar juntos, gobierno y ganaderos, para garantizar el éxito de esta campaña de vacunación, a lo cual se comprometieron de manera unánime.

Por ultimo, agradecieron a la gobernadora Bonilla por la continuación del programa de entrega gratuita de pacas de forraje de alimento para el ganado.