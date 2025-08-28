Tamaulipas impulsa inversión con empresas de Eu y Canadá

Con el propósito de consolidar el estado como un destino estratégico para la inversión y comercio en América del Norte, la Secretaría de Economía llevó a cabo una Misión Comercial con la participación de más de 100 empresas provenientes de EU y Canadá, representantes de sectores clave como energía, salud, minería, tecnologías de la información, manufactura, telecomunicaciones y consultoría.

El evento se realizó en colaboración con la Secretaría de Economía Federal y los gobiernos municipales de Altamira y Nuevo Laredo.

La titular de la dependencia, Ninfa Cantú Deándar, indicó que Tamaulipas está decidido a atraer inversión productiva y construir una red sólida de cooperación internacional con los sectores productivos más dinámicos de Norteamérica.

“El gobernador Américo Villarreal ha instruido a trabajar con visión estratégica y apertura global para generar las mejores condiciones que impulsen la inversión productiva, el desarrollo regional y la prosperidad compartida” mencionó.

En representación de Marcelo Ebrard, se presentó el titular de la Unidad de Prospección de la Secretaría de Economía Carlos Candelaria; Jesús Valdés, titular de Promoción Económica Internacional; Juan Sabines, cónsul de México en Florida y Henry Moth president of the US East Coast Business Alliance.

Cantú Deándar reconoció el apoyo y participación en esta agenda de promoción de los presidentes municipales de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas y de Altamira, Armando Martínez.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades para el fomento económico, como la presentación de oportunidades de inversión en el estado y sus ventajas competitivas como entidad fronteriza estratégica, la exposición de proyectos emblemáticos como el Puerto Norte, Puerto Seco, Puerto Altamira y el Programa Energético de Tamaulipas, con el objetivo de detonar infraestructura y cadenas de valor regional.

Finalmente, puntualizó que esta misión comercial responde a una política económica clara hacer de la entidad un socio confiable, moderno e integrado a las cadenas de valor de América del Norte.