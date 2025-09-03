Impulsa Mara Lezama educación y bienestar familiar con la entrega de útiles escolares

Entrega de útiles escolares

Alumnos del primero al sexto grados de la escuela primaria “José María Robertos Meneses”, en la capital del estado, fueron los primeros en recibir mochilas, útiles y uniformes de manos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa en apoyo a la economía de las familias y para que ninguna niña y ningún niño se queden sin estudiar.

Mara Lezama encabezó la entrega de apoyos escolares, la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para el Acceso Gratuito y Aprovechamiento de las Herramientas Digitales Innovadoras que ofrece Canva Educación en su versión Pro, así como la inauguración del domo de esta escuela primaria del fraccionamiento Caribe.

La titular del Ejecutivo conversó con los alumnos, platicó de experiencias, pero principalmente, los exhortó a no quedarse callados, a exponer sus problemas, a alejarse de las conductas autodestructivas. “Quiero que sean bien felices, que no se sientan tristes, que no se queden con ella, que platiquen con sus papás, que abracen una vida feliz, que le digan no al alcohol, a las drogas, a las conductas autodestructivas”, pidió Mara Lezama.

La Gobernadora felicitó a alumnos destacados del plantel, como Elías Ezequiel, campeón de cálculo matemático; y a Lían Matthias, campeón nacional de ciclismo, quienes han puesto en alto el nombre de Quintana Roo.

Como parte de las acciones en apoyo a la educación y la economía familiar, Mara Lezama impulsa el Programa de Mochilas, Útiles y Uniformes Escolares que este ciclo escolar 2025-2026 contempla 221 mil 295 mochilas y uniformes, así como 244 mil 071 paquetes de útiles para el bienestar de 289 mil 071 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica de todo el estado.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa y de la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, la gobernadora Mara Lezama saludó a las y los estudiantes, así como a padres de familia que estuvieron en el evento, que se llevó a cabo de manera simultánea en los demás municipios, con la participación de funcionarios del Gobierno del Estado y presidentes municipales.

La secretaria Elda Xix destacó el liderazgo y el impulso que la Gobernadora le da a la educación, porque en su gobierno humanista con corazón feminista la niñez y la juventud sí importan, lo que se refleja en la entrega de útiles, mochilas y uniformes escolares, la firma con Canva para el fortalecimiento académico y la construcción de domos.

Sobre el domo, el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, explicó que es de muy buena calidad, con columnas totalmente de acero, cuenta con luminarias para ser usado por las noches. Y como el dinero del pueblo se maneja de forma honesta, dio para que se pinten las aulas y la barda.

El alumno Elías Ezequiel, agradeció a la Gobernadora por los apoyos escolares y por el domo, porque ahora sí podrán hacer deporte, jugar, bailar, sin que importe si hay lluvia o sol.

Por otra parte, Mara Lezama inauguró la construcción del domo, que se construyó con un monto superior a 3 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2025, para el bienestar de 405 estudiantes, 207 mujeres y 198 hombres.

En el marco de este evento se llevó a cabo la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para el acceso gratuito y aprovechamiento de las herramientas digitales innovadoras que ofrece Canva Educación en su versión Pro, contribuyendo a disminuir la brecha digital, brindar nuevas oportunidades de aprendizaje y preparar a estudiantes, docentes y personal administrativo de educación básica y media superior del estado.

El acuerdo, que por primera vez se implementará de manera gratuita para el sector educativo en Quintana Roo, permitirá aprovechar los recursos de la plataforma Canva Educación en su versión Profesional, impulsando su promoción y uso entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esto incluirá la organización de charlas inspiradoras, la difusión de los beneficios de la plataforma y la creación de un entorno positivo que fomente la participación activa, especialmente de las y los estudiantes, en el desarrollo de habilidades digitales y creativas.

También participaron en este evento el diputado Saulo Aguilar Bernés; la magistrada Elena Esmeralda González Flores; el titular de la oficina de Enlace Educativo de Quintana Roo, Rafael Antonio Pantoja Sánchez y el director del plantel, Pedro Ramón Pantoja Sánchez.