CFE atiende afectaciones al suministro eléctrico en Nuevo León

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que atiende afectaciones al suministro de energía en Nuevo León para el reforzamiento de la infraestructura eléctrica y mantener una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales y legisladores.

La CFE precisó que sostiene un despliegue operativo permanente en Nuevo León para la atención a las afectaciones al suministro eléctrico ocasionadas por las recientes condiciones meteorológicas, así como para fortalecer la infraestructura de la entidad.

Como parte de estas acciones, se han realizado las siguientes intervenciones:

● Atención de mil 414 solicitudes

● Reemplazo de 62 transformadores de distribución

● Instalación de tres plantas de emergencia en servicios prioritarios

● Sustitución de aproximadamente 3 mil 800 metros de conductor

● Reparación o reemplazo de 21 postes afectados

Sumado a esto, la Comisión puso en marcha un reforzamiento de la red, que continuará hasta concluir la revisión integral de los circuitos y atender las solicitudes pendientes.

La atención de la contingencia se ha acompañado de comunicación permanente con autoridades locales. Además, la CFE reveló que tuvo una reunión informativa con diputadas y diputados locales para presentar acciones, mantenimiento, capacidad del sistema y proyectos de inversión.

Además, la CFE instaló cinco módulos de atención ciudadana ubicados en el Palacio Municipal y el Parque Tolteca, en Guadalupe; la Macroplaza, en Monterrey; y el Parque Jesús Hinojosa y el Teatro de la Ciudad, en San Nicolás de los Garza, donde personal de la empresa pública recibe reportes, brinda orientación y canaliza las solicitudes que requieren intervención de cuadrillas.

La dependencia federal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal, municipal y las y los representantes populares para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el servicio eléctrico en la entidad.

Por último, la CFE hizo un llamado a la ciudadanía para realizar reportes relacionados con el suministro eléctrico a través del 071, los canales digitales oficiales de la CFE (@CFE_Contigo de X, CFE_Contigo de Instagram y @CFENacional de Facebook) y los puntos de servicio instalados en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026