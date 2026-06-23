Mara Lezama presenta a hoteleros españoles estrategia turística y proyectos clave para fortalecer el Caribe Mexicano

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Durante una reunión de trabajo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa con representantes de INVEROTEL, que agrupa a las principales cadenas hoteleras de capital español con presencia en el Caribe, se analizó el panorama actual del sector turístico, los principales retos del destino y las oportunidades de crecimiento para el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

Durante el encuentro se destacó que Quintana Roo recibió 20.2 millones de turistas durante 2025, manteniéndose como uno de los destinos más importantes de América Latina.

Como parte de la agenda, se presentó la estrategia de promoción internacional bajo la campaña “Caribe Mexicano: La capital mundial de las vacaciones”, enfocada en fortalecer el posicionamiento global del destino, impulsar la conectividad aérea y consolidar alianzas con aerolíneas, operadores turísticos e inversionistas internacionales.

También se revisaron las acciones implementadas para la atención del sargazo, destacando la recolección de más de 93 mil toneladas durante 2025, respaldada por inversiones superiores a 455 millones de pesos en los últimos tres años y una estrategia integral que incluye monitoreo satelital, embarcaciones especializadas y barreras de contención.

En materia de seguridad turística, se informó del fortalecimiento infraestructura, equipamiento y tecnología, incluyendo la operación de un sistema estatal con 10,058 cámaras de videovigilancia, así como la próxima puesta en marcha de 42 Paraderos Seguros en la Zona Hotelera de Cancún.

Finalmente, se abordaron proyectos estratégicos de infraestructura como el Boulevard Turístico Cancún - Isla Blanca, que contempla una inversión estimada de 2,733 millones de pesos, beneficiará a más de 1.2 millones de turistas y generará alrededor de 14,454 empleos, fortaleciendo la conectividad y competitividad de Costa Mujeres, actualmente el destino con mayor ocupación hotelera anual del estado, con 78.5%.

La Crónica de Hoy 2026