Docentes de Los Altos de Chiapas advierten movilizaciones y dan por concluido el ciclo escolar

Integrantes de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas informaron que darán por concluido de manera anticipada el ciclo escolar 2025-2026 en diversos municipios de la región, al tiempo que anunciaron nuevas movilizaciones como parte de sus demandas laborales y educativas.

La decisión fue dada a conocer por representantes del magisterio durante una reunión realizada en la región Altos, donde señalaron que miles de estudiantes dejarán de asistir a clases antes de la fecha establecida en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con los docentes, la medida responde a los acuerdos tomados por las bases magisteriales que participan en las movilizaciones y protestas que se han desarrollado durante las últimas semanas. Los maestros señalaron que continuarán con acciones de presión para exigir atención a sus demandas, entre ellas mejoras laborales, condiciones dignas de trabajo y la atención de diversos planteamientos relacionados con el sistema educativo.

Los representantes del movimiento indicaron que las actividades escolares presenciales quedarán suspendidas en distintas escuelas de municipios de Los Altos de Chiapas, una región donde la Coordinadora mantiene una fuerte presencia desde hace varios años. Asimismo, explicaron que las acciones forman parte de una estrategia nacional impulsada por sectores del magisterio disidente.

La determinación ha generado preocupación entre madres y padres de familia, quienes expresaron inquietud por la interrupción anticipada de las clases y el posible impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Algunos tutores señalaron que esperan que las autoridades educativas y los docentes puedan encontrar mecanismos de diálogo que permitan evitar mayores afectaciones para las niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, los maestros sostienen que sus movilizaciones buscan mejorar las condiciones de la educación pública y garantizar derechos laborales que consideran pendientes de atender. En ese sentido, reiteraron que continuarán participando en reuniones y actividades organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los docentes también adelantaron que en los próximos días podrían realizar marchas, concentraciones y otras acciones de protesta en diferentes puntos de la entidad. Indicaron que las decisiones sobre nuevas movilizaciones serán definidas en asambleas regionales y estatales, donde participarán representantes de distintas zonas educativas.

La región Altos de Chiapas es una de las zonas con mayor presencia de organizaciones magisteriales, por lo que este tipo de movimientos suele tener impacto en numerosos planteles educativos. Las autoridades educativas mantienen seguimiento a la situación para conocer el número de escuelas y estudiantes que podrían resultar afectados por la suspensión anticipada de actividades.

Especialistas en educación han señalado que la pérdida de días de clase puede representar un reto para la recuperación de aprendizajes, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde existen mayores dificultades para acceder a herramientas educativas complementarias.

Mientras tanto, el magisterio reiteró que mantendrá su postura hasta obtener respuestas favorables a sus demandas. Los docentes afirmaron que las movilizaciones continuarán de manera pacífica y llamaron a las autoridades federales y estatales a establecer mesas de diálogo que permitan alcanzar acuerdos.