Tamaulipas supera los 689 mdd en Inversión Extranjera Directa

Supera Tamaulipas los 689 MDD en Inversión Extranjera Directa

Tamaulipas se consolida como un destino “confiable y competitivo” para la atracción de inversiones globales. Según cifras oficiales de la Secretaría de Economía, el estado captó 689.5 millones de dólares em Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre del año.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, indicó que esta cifra refleja los resultados de la estrategia económica implementada por el gobierno estatal para posicionar al estado como un referente en condiciones sólidas de confianza, certeza jurídica y desarrollo sostenible para los negocios.

En un encuentro con empresarios, Cantú Deándar destacó que este logro es también una muestra de la confianza que las empresas globales mantienen en la entidad.

“La inversión extranjera que estamos recibiendo es resultado del trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, los municipios, el Gobierno de México y las empresas que, con visión estratégica, han decidido hacer equipo y proyectar las ventajas competitivas de Tamaulipas”, expresó.

Los principales países de origen de la inversión en este periodo fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, con presencia destacada en sectores estratégicos como la industria manufacturera, los servicios financieros, el comercio al por menor, el transporte, el almacenamiento y la minería.

“El gobernador Américo Villarreal nos ha instruido seguir fortaleciendo nuestro entorno de negocios, impulsando proyectos que mejoren la infraestructura logística, la vinculación productiva y la competitividad del talento tamaulipeco”, finalizó.