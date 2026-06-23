Beatriz Mojica se registra en proceso interno Morena y llama a que sea el pueblo quien decida el rumbo de Guerrero

Beatriz Mojica Morga recibió este lunes su constancia de registro para participar en el proceso interno de Morena

Con el respaldo de cientos de simpatizantes guerrerenses que la acompañaron en el World Trade Center de la Ciudad de México, Beatriz Mojica Morga recibió su constancia de registro para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Tras formalizar su inscripción, la senadora con licencia aseguró que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación las decisiones fundamentales no corresponden a grupos de poder, sino a la ciudadanía.

“Hoy no vengo sola. Hoy me acompaña Guerrero: su historia, sus pueblos, sus afromexicanos, sus regiones, su cultura, sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus trabajadores, sus comunidades y su dignidad”, expresó ante los asistentes.

Durante su mensaje, Mojica afirmó que participa en la contienda interna con respeto a las reglas establecidas por Morena y con la convicción de que será la población quien defina el rumbo del proceso.

“Hoy me registro con responsabilidad, con serenidad y con mucha convicción para participar en este proceso interno de nuestro movimiento rumbo a la coordinación estatal de la transformación y la soberanía nacional. Lo hago con profundo respeto a Morena, a nuestra coalición y a las reglas de este proceso”, señaló.

La aspirante destacó que el mecanismo impulsado por Morena fortalece la participación popular y permite que la ciudadanía tenga la última palabra en la definición de candidaturas.

“Lo hago también con plena confianza en el pueblo, porque en nuestro movimiento las decisiones importantes no se toman arriba, en lo oscurito; las toma el pueblo y las va a tomar el pueblo de Guerrero. Se consulta a la gente, se escucha a la gente”, sostuvo.

Asimismo, recordó que Guerrero cuenta con una larga tradición de lucha social y participación democrática, elementos que, dijo, forman parte de la identidad histórica del estado.

Mojica explicó que su participación tiene como objetivo contribuir a consolidar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación y avanzar en la construcción de una sociedad con mayores derechos y oportunidades.

“Nuestro estado no está condenado ni a la violencia ni a la pobreza. Tenemos que darle el segundo piso a la transformación porque tenemos que construir esa sociedad de derechos que está construyendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que hoy tenemos que profundizar en cada rincón de Guerrero”, afirmó.

La senadora con licencia también colocó la defensa de la soberanía nacional como una de las tareas centrales del momento político y llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al recordar el legado histórico de Guerrero y la figura de Vicente Guerrero, sostuvo que la defensa de la soberanía debe mantenerse como una responsabilidad permanente dentro del movimiento.

Añadió que proteger la soberanía también implica trabajar para mejorar las condiciones de vida de las familias guerrerenses.