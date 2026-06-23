Tarjeta Rosa Guanajuato ¿Cómo checar el saldo y estatus del apoyo? (@comienzogente)

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un programa de apoyo económico dirigido a mujeres de entre 25 a 45 años de edad que tienen al menos una hija o hijo y residen en el estado de Guanajuato.

Esta ayuda tiene como principal objetivo el respaldo económico a las madres del estado que asumen el cuidado de los hijos y el sostenimiento de la familia.

¿Cómo consultar el depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato?

De acuerdo con la Secretaría del Nuevo Comienzo, antes de consultar el saldo de tu tarjeta debes de activarla con anticipación para que después del depósito puedas hacer uso del recurso.

Para este proceso, las autoridades del estado han habilitado tres alternativas para consultar el estatus del programa y consultar el saldo de la tarjeta.

La primera consiste en ingresar a la página oficial desde tu computadora o celular, introduce tu usuario y contraseña, accede al apartado “Mi Cuenta” y haz clic en “solicitud de saldo”. En caso de contar con el recurso, se desplegará el monto disponible de la Tarjeta Rosa.

También podrás consultar tu saldo a través de la línea telefónica que las autoridades del programa han puesto a disposición de todas las beneficiarias, en donde tendrás que ingresar los 16 números de tu Tarjeta Rosa y esperar a que el sistema te confirme la cantidad depositada.

A través de la app, la cual podrás descargar desde la App Store o Google Play en tu dispositivo móvil. Una vez que inicies sesión con tu usuario y contraseña, podrás verificar el estatus de activación de la cuenta bancaria y el saldo depositado.

¿En qué fechas se depositarán en la Tarjeta Rosa de Guanajuato?

Las autoridades estatales informaron que el primer depósito de 3 mil pesos de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se realizará el 30 de junio de 2026.

En la segunda etapa del programa se estima que el monto se vea reflejado durante el mes de noviembre de 2026.

Autoridades del estado informaron que durante la primera etapa de este programa se han beneficiado a más de 645,635 mujeres y se espera que para el próximo periodo sean 45 mil las acreedoras a este apoyo.