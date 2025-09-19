En Sinaloa conmemoran el Día Nacional de Protección Civil

Día Nacional de Protección Civil

Para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, autoridades civiles y militares encabezaron una ceremonia en la explanada de Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde el director de Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas izó la bandera a media asta.

Se escogió esta fecha con motivo cívico para recordar los terremotos de la CDMX, ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Acompañaron al director del PC, Navarrete Cuevas, quien llevó la representación del Poder Ejecutivo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el diputado Kristiam Alexis Espinoza García, por parte del Congreso del Estado; el coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, y por parte de las autoridades militares, el comandante del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar, coronel Manfred Rodríguez Quiroz; y el capitán Miguel Galindo Albino, por parte de la Fuerza Aérea Mexicana.