Rafael Marín inicia ruta interna de Morena por la coordinación en Quintana Roo

Rafael Marín se registró como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, en el marco de la convocatoria emitida por Morena para definir sus perfiles estatales.

El acto reunió a simpatizantes, militantes y liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo, quienes acompañaron al aspirante durante el procedimiento interno. Entre los asistentes estuvieron la senadora Alma Anahí González Hernández, el diputado federal Luis Humberto Aldana y los legisladores locales Ricardo Velazco y Wilberth Batún.

Marín sostuvo que su participación busca contribuir a la continuidad del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

“Hoy inicia nuestro caminar por Quintana Roo para convencer a la gente, porque al final de cuentas la ciudadanía es la que va a tomar la decisión”, señaló.

El aspirante afirmó que acudirá al proceso con confianza en los mecanismos internos de Morena, particularmente en la aplicación de encuestas.

“Confío plenamente en mi partido, del cual somos fundadores. Me someto a estas encuestas porque estoy convencido de que son un método eficaz para designar candidaturas”, expresó.

De acuerdo con lo informado, tras su registro recibió la guía para convocar a asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional en Quintana Roo. También acudieron Juan Pablo Aguilera, integrante de la Coordinadora Estatal del PT; la exregidora Bárbara Delgado, y el exfuncionario local Julián Ricalde.