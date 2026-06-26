Celida López registra su aspiración a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sonora

Celida López oficializó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora. López Cárdenas destacó la importancia de fortalecer la unidad del movimiento y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad que encabeza actualmente el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ante la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, al momento de su registro, Celida López subrayó que su participación en el proceso interno de Morena se dará con disciplina y sirviendo como portavoz del pueblo, respetando las reglas establecidas por el partido, al señalar que la unidad del movimiento es fundamental para consolidar los avances de la Cuarta Transformación en Sonora y garantizar que los beneficios lleguen a más familias. “Confiamos en Ariadna Montiel y en Citlali Hernández; son dos mujeres ejemplo de nuestro movimiento, estamos en manos de dos mujeres íntegras”, expresó.

La morenista fue titular de Sagarhpa y destacó el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, a quien reconoció por impulsar proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo social que han fortalecido la entidad.