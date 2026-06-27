Aseguran inmueble y pipas vinculadas con el robo de combustible en Puebla

Asuramiento de inmueble ligado al robo de combustible

Como resultado de un operativo coordinado en la localidad de San José Carpinteiros, Puebla, las fuerzas de seguridad lograron la ubicación y aseguramiento de un inmueble que resguardaba pipas presuntamente utilizadas para el robo de hidrocarburo.

En esta acción interinstitucional participaron Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Seguridad Física de PEMEX y Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Durante la intervención, un grupo de personas manifestó su inconformidad e intentó impedir la actuación de las autoridades; como consecuencia de estos hechos, un policía estatal fue golpeado en la cabeza, sin embargo, su estado de salud es estable y ya recibe atención médica.

En tanto, las autoridades mantienen despliegue operativo coordinado y al momento los manifestantes se dispersaron, por lo que la situación está controlada y en tranquilidad. El aseguramiento del inmueble se desarrolla conforme a los protocolos establecidos para continuar con las investigaciones correspondientes.

Tras esto, el Gobierno de Puebla reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones federales para combatir los delitos que atentan contra el patrimonio de la nación y la seguridad de las familias.