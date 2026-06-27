Yeraldine Bonilla entrega semilla de sorgo a más de 3 mil 800 ganaderos sinaloenses

Entrega de semilla de sorgo a agricultores de Sinaloa

En beneficio de más de 3 mil 800 productores pecuarios de Sinaloa, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde encabezó este sábado la entrega de semilla del Programa de Apoyo para la Adquisición de Semilla de Sorgo 2026, cuyo propósito es facilitar la producción de forraje para el ganado en épocas críticas.

Acompañada del secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, y del presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, entregó la simiente a productores de los 20 municipios de la entidad.

En su mensaje, Bonilla Valverde refrendó el compromiso de su gobierno y de la presidenta Claudia Sheinbaum con los ganaderos sinaloenses.

“Esta es una acción que refrenda nuestro compromiso con los productores agropecuarios de Sinaloa y el de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el campo sinaloense, compromiso que sigue firme y seguirá permanente. Lo demostramos con las políticas y programas que buscan fortalecer la actividad agropecuaria, mejorar el bienestar de las familias del campo y respaldar a quienes todos los días hacen producir a Sinaloa”, destacó la mandataria estatal.

Asimismo, precisó que este programa tiene como principal objetivo impulsar el establecimiento de praderas, elevar la productividad y la rentabilidad de los cultivos forrajeros, así como garantizar mayor disponibilidad de alimento para el ganado.Tras reiterar que este gobierno es un aliado del campo, dijo que a la par de la entrega de semillas se realizan acciones para recuperar el estatus zoosanitario.

“Seguiremos impulsando acciones para recuperar el estatus zoosanitario y fortalecer el desarrollo de la ganadería sinaloense. Les reitero que siempre tendrán en este gobierno a un aliado con el campo”, agregó.

Por su parte, Ismael Bello Esquivel detalló que desde su dependencia se trabaja para impulsar programas que respondan a las necesidades reales del campo y representen un apoyo directo para quienes, con su esfuerzo diario, producen los alimentos y sostienen la economía rural de Sinaloa.

En su mensaje enfatizó los alcances del programa semillero que hoy inició y que beneficiará a productores de toda la entidad.“Con una inversión estatal de 12 millones 500 mil pesos, a partir de este día iniciaremos la entrega de 23 mil 800 bolsas de semilla de sorgo doble propósito tipo gavatero, en beneficio de más de 3 mil 800 productores de los 20 municipios del estado. Cada productor recibirá una bolsa de semilla de 20 kilogramos por hectárea, con un máximo de diez bolsas por beneficiario”, expresó Bello Esquivel.

Al participar a nombre de los beneficiados, y acompañado en el evento de los líderes de todas las asociaciones de ganaderos de Sinaloa, el presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, agradeció el apoyo del gobierno estatal.

“Somos gente agradecida y valoramos mucho este apoyo que llega tan oportuno porque se nos adelantaron las lluvias y ya estamos en condiciones de sembrar, ya se había trabajado la tierra y faltaba el insumo que hoy nos entregan”, manifestó.