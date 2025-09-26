“Yo nunca tuve alguna notificación, algún indicio de actividades ilícitas” declara Adán Augusto sobre Hernán Bermúdez

El senador de Morena, Adán Augusto López ofreció una conferencia de prensa para aclarar el tema de un reportaje donde supuestamente recibió 79 millones de pesos de empresas privadas y que no dio a conocer en sus declaraciones patrimoniales.

Asimismo, recordó cómo fue que nombró a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad en Tabas cuando fue gobernador.

“Yo nunca tuve alguna notificación, algún indicio de actividades ilícitas, no tengo mayor conocimiento de ello”, destacó.

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados, cuando menos durante el tiempo en que yo estuve como gobernador”, añadió.

Ingresos 2023 y 2024

Además, indicó que pagó 158 mil 900 pesos por ISR en 2023; para un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos. En 2024: por ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, por lo que pagó 1 millones 377 mil pesos de impuestos. Mientras que, en la primera declaración patrimonial ante el Senado, presentó sus ingresos de 2023 y 2024.

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha a mi persona, es un ataque que pretende socavar al movimiento de la 4T, la información que presentaron ayer es a todas luces falsas”, expresó.

No es fuego amigo: asegura

No obstante, Augusto López mencionó que ya sabía quiénes eran las personas que lo atacaban: “no es fuego amigo” y no le constaba que la información que se ha presentado de sus declaraciones patrimoniales sea exacta, pues no se alcanza a distinguir, por lo que hizo públicas sus dos declaraciones.

“Lo que a mí me consta, porque lo he vivido toda mi vida, es que el SAT, el Servicio de la Administración Tributaria sea posiblemente una de las instituciones o de los organismos del Estado Mexicano donde se actúa con respeto a los Derechos Humanos, con profesionalismo, y a partir de la llegada del Licenciado López Obrador, a mí me tocó vivirlo, como gobernador y como secretario de Gobernación, el trabajo profesional que se desarrollaba en el SAT, tanto el tiempo que fue Raquel Buenrostro, encargada del SAT, como durante el tiempo de Antonio Martínez, por ello yo no hablo de fuego amigo”, comentó.