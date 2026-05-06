Beca Rita Cetina: fecha para entrega de tarjetas para alumnos de primaria en mayo y cómo checar tu estatus (Facebook: H. Ayuntamiento de la Villa de Etla)

La Beca Rita Cetina iniciará la entrega de las tarjetas del Bienestar para alumnos de primaria en mayo, por lo que muchos nuevos beneficiarios se preguntan cómo checar el estatus de la Beca Rita Cetina y cuándo entregan las tarjetas de Rita Cetina.

Este programa, que forma parte de la lista de apoyos de las Becas Benito Juárez, llevará a cabo la entrega de la tarjeta para poder recoger el apoyo bimestral en un periodo que se extiende hasta julio de 2026. Por ello, aquí te decimos la fecha de entrega de las tarjetas en primarias inscritas a escuelas públicas incorporadas a la SEP.

Beca Rita Cetina: fecha para entrega de tarjetas para alumnos de primaria en mayo

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es gestionada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

De acuerdo con dichas instituciones, la distribución de tarjetas para alumnas y alumnos de primaria se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026.

Por su parte, la SEP informó a los padres de familia de beneficiarios mantenerse atentos a los avisos emitidos por escuelas y módulos de atención, donde se informará la fecha y horario correspondiente para recoger la Tarjeta del Bienestar.

Cómo checar el estatus de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina está vinculada con las Becas Benito Juárez y tiene como objetivo brindar apoyo mensual a las familias con estudiantes inscritos en escuelas secundarias públicas.

Esta beca garantiza el acceso a derechos fundamentales de educación, como útiles escolares, uniformes y gastos de transporte. Para consultar el estatus de la beca, únicamente necesitas ingresar la CURP del estudiante en el buscador de las Becas Benito Juárez.

El periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria estuvo abierto del 2 al 19 de marzo, por lo que, aquí te diremos cómo checar el estatus de la Beca Rita Cetina a través del Buscador de Estatus Becas Benito Juárez, el cual puedes consultar directamente en el portal oficial.

El buscador de estatus de la Beca Rita Cetina sirve para consultar en qué etapa va tu beca o la de un estudiante.

Ahí puedes revisar:

si el registro fue aceptado.

si ya hay fecha de entrega de tarjeta.

cuándo depositan el apoyo.

si la beca está activa, en revisión o suspendida.

datos del beneficiario y escuela.

mensajes o avisos oficiales del programa.

Normalmente, solo necesitas la CURP del estudiante para consultar la información. También puede mostrar el lugar y la fecha donde debes recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Detalles del estatus de la Beca Rita Cetina

Al momento de checar el estatus de la Beca Rita Cetina 2026, podrás encontrar detalles sobre los objetivos del programa, criterios de elegibilidad, proceso de registro, calendario de pagos, entrega de tarjetas y resultados.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Base monto: 1.900 pesos mexicanos por familia, cada dos meses.

Apoyo adicional: 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria en la misma familia.

Ejemplo: 2 estudiantes = 1.900 + 700 = 2.600 MXN bimestrales.

Duración: cubre 10 meses por ciclo escolar, con un máximo de 30 pagos por estudiante.

Método de pago: se dispersa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Total de beneficiarios: 5.7 millones de estudiantes de secundaria.

De esta manera podrás checar el estatus de esta beca, la cual busca prevenir la deserción escolar de menores inscritos en secundaria pública mediante apoyo financiero continuo.