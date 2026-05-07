Calientan motores rumbo al 2027: Tatiana Clouthier deja Gobierno de Sheinbaum; va por candidatura a Nuevo León

Otro ajuste en el Gobierno Tatiana Clouthier dejó el cargo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para contender por la candidatura de Nuevo León. (Cuartoscuro)

En un nuevo ajuste en el Gobierno federal, Tatiana Clouthier dejó su cargo en el Instituto de Mexicanos en el Exterior con la finalidad de contender por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera, explicó que, por esas razones, a partir de ayer, miércoles 6 de mayo, la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 dejó la dirección de la referida institución.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero también con mexicanos en otros países del mundo”, aseveró la titular del Ejecutivo.

“Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León. Recuerdan que yo dije que todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27 pues tiene que dejar sus cargos, pues ella renuncia y va a Nuevo León”.

Tras la salida de Clouthier, Sheinbaum resaltó que deberá de seguir los procesos internos de Morena con la finalidad de obtener la candidatura al Gobierno de dicha entidad del norte del país.

“Es muy especial Tatiana, en el buen sentido, una mujer extraordinaria”, enfatizó la mandataria.

Además de Clouthier, otra de las figuras de la autodenominada Cuarta Transformación que suenan para la candidatura al Gobierno de Nuevo León, es el senador Waldo Fernández.

¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier es una política y académica mexicana vinculada al movimiento de izquierda encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hija del histórico líder panista Manuel Clouthier, la “Tía Tatis” inició su trayectoria en el Partido Acción Nacional, aunque años después se acercó a Morena, donde ganó notoriedad como coordinadora de campaña de López Obrador en 2018.

Entre 2021 y 2022 se desempeñó como secretaria de Economía del Gobierno federal, cargo desde el cual encabezó negociaciones comerciales y políticas industriales antes de presentar su renuncia.