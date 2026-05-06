“Solicitud disfrazada de intervención extranjera”: Morena sobre petición del PRI a EE.UU

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel critica al PRI tras su misiva a Estados Unidos

La dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel , arremetió contra su homólogo del PRI, Alejandro Moreno luego de que el tricolor enviara un escrito al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que declare como terrorista a Morena tras el presunto vínculo de varios de sus liderazgos con los carteles criminales que fueron declarados como terroristas por parte del presidente Donald Trump.

Montiel acusó que esa maniobra de Alito en realidad se trata de una solicitud disfrazada de intervención extranjera.

“De ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional”, acusó

La dirigente morenista ironizó que la mafia del poder, encabezada por Alito Moreno presidente del PRI, el el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a su movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres.

“Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir”, aseveró

La dirigencia nacional del PRI presentó un escrito al Departamento de Estado de Estados Unidos donde solicitó que Morena sea declarado organización terrorista, “por sus claros vínculos con los cárteles del crimen organizado”.

El escrito que también fue enviado al Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos hace una relatoría de los presuntos vínculos de liderazgos, dirigentes y hasta gobernadores de Morena con el crimen organizado y carteles de la droga.

“La complicidad de Morena con diversas organizaciones criminales es evidente”, acusó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Acompañado por senadores, el Coordinador del PRI en San Lázaro, e integrantes del CEN, Moreno explicó que, de conformidad con la Ley Patriota y otras disposiciones legales norteamericanas aplicables, el gobierno de Estados Unidos, puede declarar a personas u organizaciones como terroristas.

Explicó que la consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por Estados Unidos.

En conferencia de prensa, recordó que según órdenes ejecutivas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitidas en enero y febrero de 2025, varios cárteles del crimen organizado de México son consideradas como organizaciones terroristas.