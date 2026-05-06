Pide MC en la Permanente que Rocha Moya sea juzgado en México y no en EE.UU

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda en contra de que se extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Movimiento Ciudadano, en la comisión permanente, se pronunció en contra de que Estados Unidos empiece a ejercer la justicia que no se aplica en México y demandó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y los 9 acusados, incluido el senador Enrique Inzunza, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, sean procesados y juzgados en nuestro país.

Encabezados por Clemente Castañeda, dirigentes locales, diputados y Senadores de MC consideraron correcto, pero insuficiente que algunos hayan solicitado licencia, por lo que ya presentaron solicitudes de juicio político en su contra, para que no haya duda de si tienen o no fuero y que enfrenten la justicia en México.

Castañeda señaló que sería altamente peligroso que Estados Unidos asumiera la aplicación de la justicia en nuestro país, aunque reconoció que la jefa del Estado mexicano, asume una posición más de justificación, más de tapadera, que de tomar con toda decisión el tema que se ha puesto sobre la mesa”.

Consideró que la presidenta Sheinbaum tienen la oportunidad, pero también la obligación, de hacer que esto político de su partido asuman los costos y el castigo por sus conductas.

Cuestionado si pedir Juicio político y que sean procesados en México no es una simulación o una ingenuidad, ya que Morena controla todos los mecanismos en las cámaras, la fiscalía y los Jueces, Clemente Castañeda respondió lo siguiente:

“No sé si es ingenuo, iluso o estéril. Lo que nosotros creemos firmemente es que este es el momento en que la Jefa del Estado mexicano está obligada a demostrar que efectivamente son distintos, que efectivamente se va a hacer justicia, que efectivamente son capaces de juzgar, apegados a derecho a uno de los suyos, que lo han defendido, es cierto, en muchos otros momentos y en muchas otras instancias”, estableció

Asimismo se exigió la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, cuya designación representa continuidad en el gobierno de Rocha Moya, que demuestre lo contrario, actúe con total transparencia, facilite las investigaciones y no proteger a ningún señalado. Ya que su compromiso debe ser únicamente con el pueblo de Sinaloa.