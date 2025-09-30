Tamaulipas inaugura foro “Almacenamiento de Energía Eléctrica”

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas inauguro el foro “Almacenamiento de Energía Eléctrica; baterías, arenas sílicas y rebombeo hidráulico” en la Universidad Tecnológica de Altamira.

En representación del secretario Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, llevó a cabo el mensaje de bienvenida donde destacó el liderazgo y compromiso permanente con el desarrollo energético.

Asimismo, indicó que este foro es un espacio diseñado para el diálogo plural, el análisis técnico y la construcción de propuestas que permitan avanzar hacia un sistema eléctrico de nueva generación.

“Nos encontramos en un momento decisivo para el sector energético de México, el marco regulatorio está evolucionando para habilitar la integración plena de tecnologías de almacenamiento en el Sistema Eléctrico Nacional, lo que representa no solo un cambio normativo, sino un cambio de paradigma en la forma en que producimos, gestionamos y consumimos la energía”, expresó.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira, Mara Grassiel Acosta González, agradeció el apoyo de la SEDENER en impulsar estos foros y conocimientos a los alumnos de la institución para continuar su camino profesional.

En este encuentro, se tuvo la participación de funcionarios de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad; empresas que laboran en Tamaulipas y de las diferentes universidades de la zona sur del estado.