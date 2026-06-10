Trabajadores de la Universidad Politécnica de Zacatecas exigen ajuste salarial

Universidad Politécnica de Zacatecas

Integrantes de los sindicatos de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) tomaron diversas áreas administrativas del plantel, entre ellas rectoría, para exigir el pago del ajuste salarial correspondiente a 2025 y 2026, y advirtieron que las protestas continuarán de manera gradual mientras no exista una solución al conflicto.

Los protestantes indicaron que la demanda corresponde a la aplicación del ajuste ligado al índice inflacionario autorizado para los trabajadores de las universidades politécnicas del país.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, la UPZ es la única universidad politécnica del país que aún no ha recibido dicho ajuste.

Los manifestantes informaron que han participado en mesas de diálogo y reuniones con autoridades estatales y federales, incluso en la Ciudad de México, pero hasta ahora sólo han obtenido compromisos para continuar las conversaciones, sin una propuesta concreta que permita resolver el conflicto.

En cuanto al monto pendiente, los trabajadores revelaron que la administración universitaria no ha entregado la información detallada sobre el impacto del ajuste en las prestaciones laborales, por lo que no cuentan con una cifra oficial. Sin embargo, estimaron que inicialmente el adeudo oscilaba entre uno y 1.2 millones de pesos, cantidad que ha aumentado debido a los pagos retroactivos acumulados durante 2025 y los primeros meses de 2026.

La protesta comenzó alrededor de las 11:00 horas con la toma de las oficinas de rectoría y de las secretarías Académica y Administrativa, sin afectar las actividades escolares.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Zacatecas (Sitraupz), Mayela Robles Huízar; Omar Guirette Barbosa, secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato Único de Personal Académico de la UPZ (SUPAAUPZ), y Rosa Elia Godoy Nava, integrante del sindicato y coordinadora de la Academia de Inglés, señalaron que continuarán con movilizaciones que no interfieran con las clases.

La Crónica de Hoy 2026