Aseguran más de 34 mil litros de hidrocarburo en Celaya, Guanajuato

Aseguramiento de hidrocarburos en Celaya, Guanajuato

Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) informaron el aseguramiento de un tractocamión que transportaba 34 mil 729 litros de hidrocarburo sin acreditar la documentación correspondiente para su traslado legal, como parte del “Operativo Blindaje Guanajuato”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, los agentes detectaron durante recorridos de vigilancia un tractocamión articulado acoplado a un semirremolque tipo pipa, por lo que procedieron a efectuar una revisión preventiva.

Tras la inspección, las autoridades estatales confirmaron que la unidad transportaba 34 mil 729 litros de hidrocarburo; sin embargo, el conductor no presentó la documentación que acreditara la procedencia legal del combustible ni los permisos necesarios para su traslado.

Como resultado del operativo, fueron asegurados el tractocamión, el semirremolque tipo pipa y el combustible. Asimismo, fue detenido Alejandro “N”, de 32 años de edad.

La persona detenida, junto con la unidad y la carga asegurada, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz reveló que en lo que va de la actual administración estatal, se han asegurado más de 6.7 millones de litros de hidrocarburos y sus derivados, cuyo valor estimado supera los 162.8 millones de pesos.

Finalmente, la dependencia estatal hizo un llamado a la población a reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa a través de la línea 089.

La Crónica de Hoy 2026