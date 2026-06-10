Colima se prepara para las lluvias; instalan Puesto de Comando para atender emergencias

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Con la temporada de lluvias y ciclones tropicales en marcha, Colima activó su estrategia preventiva para enfrentar posibles emergencias. Se instalo el Puesto de Comando que coordinará las acciones de mitigación, atención y respuesta a la población, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El acto fue encabezado por la coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, junto con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quienes coincidieron en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para proteger a las familias.

Velázquez Alzúa destacó que la unidad entre instituciones y la capacidad de organización son fundamentales para enfrentar cualquier eventualidad durante esta temporada.

“La labor de las autoridades está en la calle y tiene un objetivo muy claro: salvar vidas. Salvar una vida lo vale absolutamente todo”, expresó.

La funcionaria señaló que México atraviesa una etapa histórica en materia de protección civil gracias al fortalecimiento de la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, lo que ha permitido construir una capacidad humana, logística y operativa más sólida para responder a emergencias.

Uno de los puntos que resaltó fue el fortalecimiento de las reservas estratégicas impulsadas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, las cuales permiten contar con apoyo inmediato cuando una comunidad resulta afectada.

Aunque reconoció que Colima ya dispone de esta capacidad de respuesta, hizo un llamado a los alcaldes de la entidad para que integren sus propias reservas estratégicas.

“Es importante que cada municipio tenga insumos disponibles para atender de manera inmediata a las familias que puedan sufrir afectaciones en sus hogares”, señaló.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno aseguró que Colima ha demostrado solidaridad cuando otras entidades han enfrentado emergencias.

“Hemos participado apoyando en Hidalgo, Guerrero y otros estados donde se ha requerido ayuda. Esa experiencia siempre la ponemos a disposición de la Coordinación Nacional y de quienes la necesiten”, afirmó.

La mandataria estatal reiteró que la mejor inversión en protección civil es actuar antes de que ocurra una tragedia.

“La mejor acción en materia de protección civil es la prevención. Qué bueno que hoy todas las autoridades estamos asumiendo ese compromiso”, dijo.

Durante la reunión también se realizó un diagnóstico integral de los 10 municipios del estado para identificar los puntos con mayor vulnerabilidad ante inundaciones, deslizamientos de laderas y afectaciones provocadas por vientos fuertes.

Con base en ese análisis, las autoridades acordaron reforzar recorridos de supervisión en sitios críticos y fortalecer la comunicación del riesgo entre la población, especialmente en comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad social y geográfica.

Además, iniciará la revisión técnica de los inmuebles propuestos para funcionar como refugios temporales en caso de contingencia. El objetivo es garantizar que estos espacios cuenten con condiciones sanitarias adecuadas, servicios básicos y atención digna para las familias que requieran resguardo.

También quedaron definidas las responsabilidades específicas que asumirán la Federación, el gobierno estatal y los municipios, con el propósito de coordinar de manera eficiente los recursos humanos, técnicos y económicos para ofrecer una respuesta rápida y unificada.

En la instalación del Puesto de Comando participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, además de autoridades estatales y los 10 presidentes municipales de Colima.

Con esta estrategia, las autoridades buscan llegar preparadas a una temporada en la que la anticipación y la coordinación pueden marcar la diferencia entre contener una emergencia o enfrentar consecuencias mayores para la población.