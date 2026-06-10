El Fútbol, Gran Espacio de Convivencia Familiar: Senadora Mariela Gutiérrez

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La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, afirmó que el fútbol representa una “ilusión” y una “válvula de escape” tras la jornada laboral, además de ser un espacio de convivencia familiar y social.

Durante la inauguración de la exposición fotográfica “Llanero: Pasión por el Fútbol”, celebró la sensibilidad del fotoperiodista Daniel Aguilar al capturar “el alma del fútbol llanero mexicano”, un deporte que, dijo, “nos identifica y sigue latiendo en cada rincón del país”.

El senador Higinio Martínez Miranda, organizador de la muestra en el Patio del Federalismo, destacó que las imágenes reflejan cómo la gente se las ingenia para practicar fútbol en cualquier rincón, pese a la falta de recursos: zapatos inadecuados, uniformes remendados o porterías precarias.

Martínez lamentó que millones de mexicanos no podrán asistir a los estadios de la Copa Mundial 2026 por el alto costo de los boletos, pero subrayó que el fútbol seguirá vivo en bares, hogares y, sobre todo, en los llanos donde cada domingo se juega una “cascarita”. Propuso que los gobiernos impulsen un “programa masivo” de apoyo a quienes practican este deporte, al que calificó como un espacio de “relax” y cohesión social.

La exposición, integrada por 15 imágenes tomadas en 2026 en Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y la Ciudad de México, muestra las condiciones particulares en que se juega el fútbol llanero: canchas sin pasto, balones desgastados y uniformes improvisados, pero también la pasión que despierta en todas las edades.

Aguilar, ganador del World Press Photo en 2005 y 2007, explicó que encontró en la cancha “la metáfora perfecta de lo que vivimos día a día en la calle”, donde normas y códigos sostienen la convivencia. Reconoció que, al igual que en los llanos, en el Senado se diseñan las reglas del juego para todo México, como un espacio de encuentro y esfuerzo colectivo que contribuye a la paz social.