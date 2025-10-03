¡Infierno en Zacatecas! Narcobloqueos,70 vehículos en llamas y balaceras ponen en jaque a la entidad

Autobuses de pasajeros fueron utilizados por el narco para sus bloqueos (Especial)

Inseguridad — Zacatecas vuelve a acaparar reflectores por su alta inseguridad a nivel nacional, luego de que este viernes se viviera una madrugada de pesadilla en 17 ciudades, al reportarse enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que paralizaron 17 ciudades de ocho municipios, con narcobloqueos con la quema de 70 vehículos; no se reportan víctimas.

Reportes de la Fiscalía General del Estado apuntan que fue durante la madrugada que facciones de grupos criminales que se disputan el mercado de la droga en la entidad protagonizaron enfrentamientos en varios municipios, lo que provocó narcobloqueos, incendios de 70 vehículos desde camiones de carga, autobuses de pasajeros y autos particulares en al menos 17 ciudades zacatecanas.

Los municipios donde se reportaron bloqueos por enfrentamientos del narco son Fresnillo, Calera, Río Grande, Villa Nueva, Villa de Cos, Ciudad Cuauhtémoc, Enrique Estrada y Sombrerete.

Autoridades desplegaron un operativo para retomar elk control de la seguridad (Especial)

Autoridades reportan que en varios tramos carreteros federales como la 45, 49 y 54 fueron cerradas debido a vehículos incendiados que fueron colocados para impedir el arribo de fuerzas de seguridad y también se localizaron ponchallantas.

La carretera federal 45, una de las bloqueadas con camiones incendiados es una de las más importantes de la entidad, ya que conecta a Zacatecas con Aguascalientes y San Luis Potosí.

Tras conocerse la situación, el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que se puso en marcha el operativo Plan Antibloqueos para liberar las carreteras y recuperar el control de las zonas donde ciudadanos reportaron balaceras entre grupos del narco.

Las actividades escolares en todos los niveles fueron suspendidas para este viernes como medida de seguridad.

Para liberar las vialidades y retomar el control de zonas en crisis, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado se desplegaron en varios municipios para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

