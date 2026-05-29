Ciudades capitales acuerdan impulsar movilidad, infraestructura y desarrollo urbano sostenible

XVII Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México

Alcaldes y alcaldesas de distintas capitales del país analizaron estrategias para fortalecer la movilidad sostenible, el ordenamiento territorial y la infraestructura urbana durante la XVII Sesión Ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), celebrada en Cuernavaca, Morelos.

La reunión fue encabezada por el presidente de la ACCM y alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien destacó la importancia de construir una agenda común que permita a las ciudades enfrentar los desafíos urbanos mediante políticas públicas coordinadas.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre las capitales de México permitirá consolidar una visión coordinada de desarrollo y fortalecer el crecimiento de nuestros municipios”, señaló.

Uno de los acuerdos relevantes de la sesión fue la firma de un convenio de colaboración con la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo urbano.

Durante los trabajos se abordaron temas relacionados con movilidad peatonal, accesibilidad universal, infraestructura ciclista, transporte público, gestión del tráfico y estacionamiento, considerados ejes prioritarios para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Asimismo, los integrantes de la asociación analizaron acciones enfocadas en la actualización de planes de desarrollo municipal, regularización del suelo, gestión integral de riesgos urbanos y fortalecimiento de la infraestructura de agua, drenaje, conectividad vial y espacios públicos.

En materia de gobernanza, los alcaldes discutieron mecanismos para mejorar la coordinación institucional, impulsar esquemas de financiamiento para obras de infraestructura y fortalecer la participación ciudadana con perspectiva de género.

Previo a la sesión, los integrantes de la ACCM sostuvieron un encuentro con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, mientras que en las mesas de trabajo participaron representantes del Gobierno Federal, especialistas en desarrollo urbano y organizaciones vinculadas a la movilidad sostenible.

La Asociación de Ciudades Capitales de México reúne a gobiernos municipales de las principales capitales estatales con el propósito de compartir experiencias, promover buenas prácticas y construir soluciones conjuntas a problemáticas urbanas comunes.