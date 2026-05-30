Congreso de Veracruz avala reforma que aplaza elección judicial hasta 2028

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica la fecha de la próxima elección de integrantes del Poder Judicial Federal, la cual estaba prevista para 2027 y ahora se realizará en junio de 2028. La medida forma parte de una serie de cambios impulsados a nivel nacional para ajustar el nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto ciudadano.

La reforma fue avalada por la mayoría de las y los diputados locales durante una sesión realizada este jueves. De acuerdo con la minuta enviada por el Congreso de la Unión, el objetivo principal es dar más tiempo a las autoridades electorales para organizar el proceso y corregir las dificultades observadas durante la primera elección judicial realizada en 2025.

Entre los argumentos presentados por los legisladores que respaldaron la iniciativa se encuentra la necesidad de fortalecer la organización de estos comicios, considerados inéditos en la historia del país. También señalaron que el aplazamiento permitirá mejorar los mecanismos de evaluación y selección de los perfiles que buscarán ocupar cargos dentro del Poder Judicial.

La modificación establece que la elección judicial se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2028. Según la exposición de motivos, se busca que este proceso tenga una identidad propia y cuente con mejores condiciones logísticas para su desarrollo.

La aprobación en Veracruz forma parte del proceso de validación que deben realizar los congresos estatales para que las reformas constitucionales federales entren en vigor. En diversos estados gobernados por Morena y sus aliados también se han respaldado cambios relacionados con la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de legisladores de oposición y especialistas, quienes consideran que el aplazamiento modifica las reglas establecidas originalmente en la reforma judicial aprobada en 2024. Algunos sectores han cuestionado que el cambio pueda beneficiar a ciertos funcionarios judiciales al extender los tiempos previstos para la renovación de cargos.

Además del aplazamiento de la elección judicial, el paquete de reformas discutido en el Congreso de la Unión incluye otros ajustes relacionados con la organización electoral y la integración de órganos jurisdiccionales. Estas modificaciones continúan generando debate tanto dentro como fuera del Poder Legislativo.