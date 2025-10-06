Sinaloa negocia con empresa China para venta de sorgo; ayudará a agricultores del estado

Venta de sorgo sinaloense a empresa china

Como una alternativa para diversificar la agricultura sinaloense, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que ya se encuentra en etapa avanzada la negociación con una importante empresa de China, que está interesada en comprar un millón de toneladas de sorgo, bajo el esquema de agricultura por contrato, acuerdo que representará la seguridad de los productores de que venderán su cosecha, porque se trata de un compromiso de compra-venta que se establece antes de que inicien las siembras.

Esto lo anunció durante su Conferencia Semanera, donde explicó que esta expectativa ya se la hizo saber al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien consideró viable esta alternativa, porque ya existe un protocolo para la exportación de hortalizas a China.

“Existen esas posibilidades, eso tiene que ser AXC (Agricultura por Contrato) necesariamente, es decir, no me voy a meter a cultivar el sorgo si no tengo la garantía de que me vas a comprar. Yo quisiera preferentemente que estuviéramos resolviendo nuestros problemas de comercialización entre México y Estados Unidos porque somos los socios comerciales, eso sería lo preferente, pero en la multiplicidad de la comercialización que tenemos todos los países, pues hay que buscarle alternativas”, expresó.

Por esto, Rocha Moya dio a conocer que ya se abrió la alternativa de comercializar hortalizas con Japón, que está interesado en comprar el chile Bell, luego de 16 años que tenía México negociando con este país asiático esta posibilidad de exportación. “Esto se los informo también para aquéllos que siembran hortalizas, tomate, chile, pepino, etcétera, pues eso es una posibilidad, la exportación hacia allá”, destacó.

En cuanto al sorgo, el secretario de Agricultura, Ismael Bello Esquivel comentó que la petición de esta empresa China es que Sinaloa produzca un millón de toneladas de sorgo para ser adquirido por ellos.

“Hay una expectativa por parte de una empresa de China, que se acercaron primeramente con el gobernador y éste a su vez lo comentó ya con el secretario de Agricultura, donde están buscando que sembremos un millón de toneladas de sorgo para exportar a China, comentó el secretario Berdegué que existe el protocolo en el tema del sorgo para poderlo exportar, y el día de hoy le estaremos mandando una tarjeta informativa, porque él tendrá una reunión en la Embajada de China para darle seguimiento a este tema”, expuso.