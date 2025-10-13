Américo Villarreal entrega vehículos policiacos para fortalecer la seguridad en Ciudad Victoria

Américo Villarreal entrega vehículos policiacos para fortalecer la seguridad

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya dio el banderazo a un nuevo parque vehicular para fortalecer las tareas de vigilancia en Ciudad Victoria.

Durante el evento en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, Villarreal Anaya entregó 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500 buscando otorgar mayor seguridad en la entidad y agregó que la Guardia Estatal contribuye en todas estas acciones con “profesionalismo y dedicación”.

“Así es que un aplauso para toda la Guardia Estatal, que con su gran trabajo nos da esa seguridad y esa confianza de quienes vivimos aquí, en esta gran entidad que es Tamaulipas”, expresó.

Apoyo a Veracruz

Aprovechando el evento, el mandatario tamaulipeco informó que tras una platica con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, envió un helicóptero de Protección Civil de Tamaulipas para el transporte de medicinas, médicos y alimentos para los pobladores que se han visto afectados por las fuertes lluvias registradas estos últimos días. Hasta el momento han entregado un total de 3 mil despensas.

Además, hizo un llamado a solidarizarse y mostrar el apoyo que se requiere: "me gustaría que en cada una de sus dependencias podamos participar también como sociedad, para fortalecer ese apoyo a estas entidades que ahorita están en esta circunstancia y se vea la presencia de Tamaulipas como una entidad humanista“, puntualizó.