Guerrero acumula cuatro semanas sin dengue

Guerrero acumular 4 semanas sin casos de dengue

Guerrero reporta un avance positivo en materia de salud pública al acumular cuatro semanas consecutivas sin nuevos casos de dengue. En lo que va de 2026, la entidad registra únicamente 14 casos confirmados de esta enfermedad, una cifra considerablemente menor en comparación con años anteriores.

Según el reporte, esta disminución ha permitido que Guerrero se ubique actualmente en la posición número 12 a nivel nacional en cuanto a número de contagios, cuando anteriormente ocupaba los primeros lugares por la incidencia del dengue.

Autoridades de salud han atribuido estos resultados a las acciones preventivas implementadas en distintas regiones del estado, entre las que destacan campañas de fumigación, eliminación de criaderos de mosquito transmisor y labores de concientización dirigidas a la población. Estas medidas han sido fundamentales para reducir la propagaación del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad.

Además, brigadas especializadas han trabajado de manera constante en comunidades y zonas consideradas de riesgo, realizando visitas domiciliarias, control larvario y otras estrategias enfocadas en cortar la cadena de transmisión de virus. Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

A pesar de los resultados positivos, las autoridades han señalado que no se debe bajar la guardia, ya que el dengue es una enfermedad que puede repuntar, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando aumentan las condiciones favorables para la reproducción del mosquito. Por ello, se ha insistido en la importancia de que la ciudadanía continúe participando en la eliminación de recipientes que acumulen agua en patios, azoteas y espacios públicos.

Asimismo, se ha destacado que, hasta el momento, los casos registrados en el estado no han derivado en situaciones graves ni en defunciones, lo que también refleja una atención oportuna y efectiva por parte de los servicios de salud.

Este panorama contrasta con años anteriores, cuando Guerrero encabezaba las estadísticas nacionales de dengue, lo que representaba un reto constante para las autoridades sanitarias. Hoy, la reducción en el número de casos es vista como un indicador de que las estrategias implementadas han dado resultados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas preventivas desde el hogar, como tapar recipientes de agua, limpiar patios y desechar objetos que puedan convertirse en criaderos. Subrayaron que la participación ciudadana es clave para evitar un repunte de la enfermedad y mantener los niveles bajos de contagio en el estado