Libia Denisse nombra a Sandra Vianney Pérez como nueva titular del SATEG

Nueva titular en SATEG

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reveló que a partir de hoy Sandra Vianney Pérez Gómez asume la titularidad del Servicio de Administración Tributaria Estatal (SATEG).

Muñoz Ledo aseguró que este nombramiento responde al compromiso de fortalecer las finanzas públicas, impulsar una gestión eficiente, transparente y cercana, así como consolidar la modernización de los procesos recaudatorios en beneficio de la población guanajuatense.

La mandataria estatal informó que Pérez Gómez se desempeñó durante cinco años como subdirectora Jurídica de SATEG, es licenciada en Derecho con maestría en Fiscal, cuenta con una especialidad en fiscalización de impuestos y un posgrado en comercio exterior. Añadió que tiene 27 años de experiencia y cumple con el perfil técnico necesario para encabezar la institución, con la encomienda de dar continuidad a las políticas de responsabilidad fiscal, mejorar los servicios al contribuyente y reforzar la cultura de cumplimiento.

Por último, Muñoz Ledo expresó su agradecimiento a Marisol de Lourdes Ruenes Torres por su compromiso de servicio durante más de cinco años y medio al frente del SATEG.

La Crónica de Hoy 2026