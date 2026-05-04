Abren registro para el Mercadito Joven en Minatitlán, Colima

En el municipio de Minatitlán, autoridades estatales y municipales abrieron el registro para participar en el programa “Mercadito Joven”, una iniciativa dirigida a impulsar el emprendimiento entre las juventudes de la región.

De acuerdo con información publicada por El Occidental, este espacio busca brindar oportunidades a jóvenes de entre 12 y 29 años para que puedan exhibir y vender sus productos en un entorno accesible y sin costo, fomentando así el desarrollo económico local y la creatividad juvenil.

El evento se llevará a cabo en el jardín principal de la cabecera municipal, donde los participantes podrán ofrecer distintos artículos como artesanías, alimentos, bebidas y otros productos elaborados por ellos mismos. Además de la venta, el “Mercadito Joven” incluirá actividades culturales y artísticas, lo que permitirá generar un ambiente familiar y de convivencia social.

Las autoridades informaron que los espacios para participar son completamente gratuitos, lo que representa una oportunidad valiosa para quienes buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento sin la necesidad de realizar una inversión inicial elevada. Sin embargo, el cupo es limitado, por lo que se invita a las y los interesados a registrarse lo antes posible para asegurar su lugar.

El registro estará disponible hasta el 4 de mayo y deberá realizarse en línea mediante un formulario, en el que los aspirantes tendrán que proporcionar información básica, así como anexar una carta compromiso y fotografías de los productos que desean comercializar. Posteriormente, las personas seleccionadas serán notificadas a través del correo electrónico que hayan proporcionado.

Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado de Colima, en coordinación con la Subsecretaría de las Juventudes y el Ayuntamiento de Minatitlán, como parte de una estrategia para apoyar a las nuevas generaciones y generar espacios donde puedan desarrollar sus habilidades y talentos.

El “Mercadito Joven” se realizará el próximo 9 de mayo a partir de las 18:00 horas, y se espera la participación de decenas de jóvenes emprendedores, así como la asistencia de habitantes de Minatitlá y comunidades cercanas que podrán conocer y adquirir productos locales.

Con este tipo de actividades, las autoridades buscan no solo incentivar la economía local, sino también fortalecer el tejido social al brindar alternativas positivas para la juventud, promoviendo el autoempleo y la participación comunitaria.