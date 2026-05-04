Museo Casa Grande cumple 15 años tras rescatar antigua residencia en Hidalgo

Museo Casa Grande El recinto cultural en Mineral del Monte celebra 15 años como museo

A 15 años de su apertura como museo, la antigua residencia de descanso de Pedro Romero de Terreros se mantiene como uno de los espacios culturales más representativos de Mineral del Monte, en Hidalgo, tras haber sido rescatada y rehabilitada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El inmueble, que durante años permaneció en deterioro, fue recuperado luego de que en 2005 la universidad gestionara su donación con el objetivo de restaurarlo y darle un nuevo uso enfocado en la difusión artística. Los trabajos se desarrollaron entre 2007 y 2009, periodo en el que se realizaron intervenciones arquitectónicas y adecuaciones para convertirlo en museo.

Ya con el proyecto terminado, la UAEH impulsó el reconocimiento oficial del edificio como monumento histórico, lo cual se concretó en 2011 por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Ese mismo año marcó también el inicio de su etapa como espacio abierto al público.

Desde entonces, el Museo Casa Grande ha albergado más de 55 exposiciones de artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que han pasado por sus salas se encuentran José Luis Cuevas y la japonesa Kimiko Yoshida. En ese tiempo, el recinto ha recibido a más de 160 mil visitantes, de acuerdo con datos de su administración.

Elvia Hernández Calderón, subadministradora del museo, destacó el crecimiento que ha tenido el espacio a lo largo de estos años, tanto en número de exposiciones como en asistencia del público.

Por su parte, el administrador Juan Randell Badillo reconoció el trabajo del equipo que mantiene en funcionamiento el museo. Señaló que se trata de un proyecto que ha logrado consolidarse con el paso del tiempo y que sigue en desarrollo.

Como parte de esta nueva etapa, el museo puso en marcha la iniciativa “Museo Casa Grande, tu casa grande abierta”, que busca dar oportunidad a cualquier persona interesada en exhibir su obra, sin importar si tiene o no vínculo con la universidad. La propuesta apunta a que el espacio sea apropiado por la comunidad artística.

Para conmemorar el aniversario, se llevó a cabo una ceremonia con la participación de autoridades universitarias y municipales, entre ellas el rector Octavio Castillo Acosta, la presidenta del Patronato Lidia García Anaya y el alcalde de Mineral del Monte, Edmundo Méndez Tejeda.

A más de una década de su transformación, el Museo Casa Grande se mantiene activo, con una agenda que combina exposiciones, apertura a nuevos creadores y un flujo constante de visitantes que han hecho del lugar un punto cultural en la región.