¿Cuáles son los síntomas del coxsackie?: Campeche sufre brote de esta enfermedad

Síntomas del coxsackie

Campeche presenta un brote de coxsackie, específicamente en el municipio de Calkiní donde por esta enfermedad se han suspendido clases hasta nuevo aviso, hasta el momento se tiene registro de 49 casos.

Asimismo, autoridades escolares informaron la implementación de labores de desinfección en escuelas.

¿Qué es el coxsackie?

El virus coxsackie es una enfermedad que presenta salpullido en manos, pies y boca y suele presentarse sobre todo en menores de cinco años.

Los síntomas principales, que aparecen en los tres primeros días después del contagio, son:

Fiebre alta

Malestar general

Dolor de garganta

El modo de contagio es mediante secreciones y heces fecales y los casos se presentan sobre todo en la temporada de verano y otoño.

Segundo brote de Campeche en pocas semanas

Además de este brote, hace tres semanas se había anunciado la identificación de 23 casos que ocasionaron el cierre de escuelas para evitar más contagios.