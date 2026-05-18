Ampliarán vigilancia en Pachuca con 256 cámaras en lugares estratégicos

Como parte de las acciones que buscan fortalecer las seguridad de Pachuca, se va a poner en marcha un sistema de videovigilancia urbana que consiste en que se instalen un total de 256 cámaras distribuidas a lo largo de 64 puntos estratégicos de la capital del estado de Hidalgo.

Gracias a estos cambios, va a ser posible la mejora de la supervisión de la vía pública y la identificación de incidentes, al proponer herramientas de apoyo para las investigaciones que tengan que ver con situaciones delictivas.

El plan tiene el objetivo de cubrir tanto las vialidades principales, como los accesos de entrada y salida de la ciudad, cruces con alta afluencia vehicular y peatonal, al igual que las colonias y los fraccionamientos que las autoridades han considerado como prioritarios debido a las necesidades de reforzamiento preventivo a las que se enfrentan.

Entre las colonias en las que se instalará el equipo de vigilancia se encuentran Lomas de la Plata, Fraccionamiento Colosio, San Pedro Nopancalco, Pedregal de las Haciendas, Cerro de Cubitos, Venta Prieta, Santa Julia, Campo de Tiro, Rinconadas de San, Parque de Poblamiento, La Surtidora y Cerro de Cubitos.

El sistema de las cámaras estará conectado a un sistema de monitoreo urbano con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

Por su parte, el alcalde Jorge Reyes dio a conocer que la instalación de la red de alarma es parte de un proceso de modernización tecnológica que tiene que ver con la seguridad pública que no sólo impulsa el monitoreo, si no también la reacción en caso de accidentes o cualquier otra circunstancia en la que las y los hidalguenses se vean afectados.