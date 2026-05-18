Sinaloa obtiene 9 medallas: 2 de oro y siete de bronce en la Olimpia Nacional CONADE 2026

Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación sinaloense destacó su participación en el segundo día de competencias de Karate Do dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al sumar un total de nueve medallas; dos de oro y siete de bronce.

La karateca Danna Valeria Soto Terrazas logró una medalla de oro y tres preseas de bronce al consolidarse como una de las deportistas más sobresalientes del certamen.

Además, Soto Terrazas fue considerada como campeona nacional en Kata Individual Junior Femenil, mientras que sus medallas de bronce llegaron en Kata por Equipos, junto a Mina Giselle Gutiérrez, Carolina Jacobo y Renata Valdez; además de Kumite Individual Femenil menos de 48 kilogramos y Kumite por equipos femenil.

“Se trabajó duro para obtener estos resultados. Muy cansado, pero todo ese esfuerzo valió la pena”, declaró Danna Valeria, quien adelantó que su siguiente objetivo será el selectivo panamericano rumbo a Costa Rica, donde buscará representar a México.

La segunda medalla de oro para la entidad fue conseguida por Kaito Daniel Yoshii Mizukami, quien se proclamó campeón en Kumite Individual Varonil menos de 55 kilogramos, logrando así su tercera presea dorada consecutiva en Olimpiada Nacional.

“Me siento muy feliz porque ya llevaba dos años ganando oro y quería conseguir la tercera. Estoy muy feliz”, expresó Kaito, quien además protagonizó al final de la competencia, luego de estar abajo en el marcador.

“Queda tiempo e intentar remontar, y se logró”, comentó el karateca sinaloense, quien también confirmó que su próxima meta será buscar la clasificación al Campeonato Panamericano.

Las medallas de bronce para Sinaloa también fueron obtenidas por Renata Valdez Cabrera, en Kumite Individual Femenil menos de 53 kilogramos; Carolina Jacobo Miranda, en Kumite Individual Femenil menos de 66 kilos.

Además, Ángel Gabriel Audelo, en Kumite Individual Varonil menos de 55 kilogramos; además del equipo sinaloense de Kata por Equipos Varonil.

Los atletas destacaron el respaldo del gobierno estatal y del Instituto Sinaloense del Deporte , señalando que el apoyo institucional ha sido clave para alcanzar estos resultados.

La Crónica de Hoy 2026