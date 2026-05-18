UAS advierte riesgo de suspender actividades por crisis financiera; pide respaldo a Sheinbaum

Advierte que la UAS enfrenta una insuficiencia real de recursos para operar y cumplir con sus responsabilidades educativas.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) hizo un llamado urgente al Gobierno federal para evitar una posible suspensión de actividades académicas derivada de la crisis financiera estructural que enfrenta la institución, situación que —advirtió— pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes sinaloenses.

A través de un posicionamiento público dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la máxima casa de estudios de Sinaloa sostuvo que, pese a los esfuerzos internos de austeridad, transparencia y reingeniería administrativa, la falta de recursos extraordinarios federales en los últimos tres años ha llevado a la universidad a un escenario crítico.

El documento, firmado por el rector Jesús Madueña Molina, señala que la UAS no enfrenta una amenaza de paro voluntario o huelga, sino una insuficiencia real de recursos para operar y cumplir con sus responsabilidades educativas.

“La UAS cumple”, pero enfrenta una crisis estructural

En el comunicado titulado “¡La UAS cumple!”, la institución defendió su papel como motor de desarrollo social, científico y cultural en el noroeste del país. Destacó que actualmente representa la mayor oferta educativa de la región y que cuenta con 716 integrantes dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Asimismo, subrayó sus resultados deportivos y académicos, incluyendo el segundo lugar nacional obtenido en los Juegos ANUIES 2026, además de su presencia en comunidades de todo Sinaloa mediante proyectos culturales y educativos.

“La educación pública es el puente entre el origen y el futuro de miles de estudiantes”, sostuvo la universidad al advertir que el cierre de aulas implicaría sueños truncados y oportunidades perdidas para jóvenes que ven en la educación su única posibilidad de movilidad social.

Reingeniería y auditorías

La UAS informó que, ante la crisis financiera, implementó un proceso de reingeniería integral aprobado mediante consulta interna, con el objetivo de garantizar la excelencia educativa y la estabilidad laboral.

También aseguró que trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior, encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí, para impulsar reformas relacionadas con jubilaciones y pensiones.

De acuerdo con el posicionamiento, trabajadores activos, jubilados, sindicatos y autoridades universitarias han asumido “responsabilidades compartidas” bajo criterios de austeridad y transparencia, respaldados —afirmó— por auditorías federales y estatales, así como mecanismos propios de rendición de cuentas.

Piden alianza estratégica con el Gobierno federal

En la parte central del mensaje, la universidad pidió a la presidenta Sheinbaum sumar esfuerzos con la institución para construir una solución financiera de fondo.

“La UAS no pide desde la comodidad, sino desde la necesidad de nuestro contexto”, expuso el documento, al tiempo que reconoció el respaldo del Gobierno de Sinaloa mediante préstamos que han permitido mantener operaciones, aunque insuficientes para resolver el problema estructural.

Finalmente, la institución apeló al Gobierno federal para evitar que la crisis financiera afecte directamente a la comunidad estudiantil.

“Detrás de cada cifra hay un joven que confió en la educación pública como su única oportunidad y no podemos fallarles”, concluyó el posicionamiento emitido desde Culiacán, Sinaloa.