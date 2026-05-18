Sinaloa esta preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones: Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde presentó el Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, con un pronóstico de 16 ciclones y tormentas tropicales que se esperan en el Océano Pacífico.

Hizo un llamado a la población a estar pendiente de las indicaciones oficiales que emitan las instituciones de auxilio y dependencias gubernamentales en caso de presentarse cualquier fenómeno meteorológico.

“Considero muy importante que por parte de ustedes (autoridades), inviten a los ciudadanos a mantenerse atentos a la información y a las recomendaciones de cómo actuar en las lluvias y fenómenos climatológicos”, exhortó.

Destaco que se tienen identificadas 550 zonas de riesgo en todo el estado, donde ya operan los Consejos Municipales de Protección Civil y se mantienen en un monitoreo permanente.

“Se pronostica la presencia de 16 ciclones en el Pacífico, algunos de los cuales podrían presentar comportamientos imprevistos, y el estado de fuerza presentado nos demuestra que estamos preparados para proteger y apoyar a la población en cada caso de contingencia”, aseguró.

El objetivo primordial de este programa especial es evitar pérdidas humanas y minimizar daños materiales y ambientales, además de fortalecer conductas de solidaridad y cooperación entre las comunidades.

Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que existe un estado de fuerza de 2 mil 543 elementos, distribuidos en 673 de Cruz Roja Mexicana, 452 bomberos, 283 de Protección Civil, y mil 135 voluntarios, apoyados por 801 vehículos para operar en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Navarrete Cuevas dio a conocer que de los 16 ciclones que se esperan este año, entre 9 y 10 pudieran ser tormentas tropicales, entre 5 y 6 huracanes de categoría 1 y 2, y de categorías 3, 4 y 5, se esperan entre 4 y 5 de estos fenómenos meteorológicos.