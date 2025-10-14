Entregan “narcodespensas”: presuntos integrantes del CJNG reparten víveres en Veracruz Cartel Jalisco Nueva Generación, entrega despensas a afectados por las inundaciones

En medio de las afectaciones por las fuertes lluvias registradas en el norte de Veracruz, comenzaron a circular en redes sociales varios videos que muestran a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiendo despensas a familias damnificadas en el municipio de Tihuatlán.

En las grabaciones se observa a hombres entregando bolsas con víveres mientras repiten la frase: “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”. En algunos materiales compartidos por usuarios, también aparecen mensajes atribuidos al grupo delictivo, donde aseguran que su objetivo “no es causar daño, sino apoyar”.

Entregan “narcodespensas”: presuntos integrantes del CJNG reparten víveres en Veracruz Cartel Jalisco Nueva Generación, entrega despensas a afectados por las inundaciones

El hecho ha generado polémica entre internautas, ya que algunos usuarios expresaron indignación al señalar que grupos criminales están supliendo tareas que corresponden a las autoridades. “Nunca he estado a favor de nada malo, pero hasta el CJNG ha hecho más que el puto gobierno de mierda que tenemos”, escribió una usuaria en redes sociales, reflejando el sentir de parte de la población ante la falta de apoyo oficial.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido un pronunciamiento sobre la distribución de estos apoyos ni sobre la posible presencia del grupo delictivo en la zona afectada.

Este tipo de acciones, conocidas como “narcocaridad”, han sido utilizadas en otras regiones del país como una estrategia para ganar simpatía social y control territorial, especialmente en contextos donde el gobierno tarda en brindar ayuda tras desastres naturales.