La UAT se consolida como pilar estratégico para el desarrollo de Tamaulipas: Américo Villarreal

. El gobernador Américo Villarreal reconoció a la UAT como pilar estratégico para el desarrollo de Tamaulipas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la evolución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hacia la excelencia, al reconocer que la administración rectoral ha logrado una transformación histórica que consolida la calidad académica y la vinculación social, recuperando la misión sustantiva de la institución en beneficio del estado.

Al asistir como invitado de honor al Segundo Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado, el mandatario subrayó que la UAT es estratégica para el desarrollo de Tamaulipas, y que la visión impulsada desde su Plan de Desarrollo Institucional ha fortalecido la cobertura, la calidad educativa, la investigación, la vinculación y la responsabilidad social.

Entre los avances resaltó la ampliación de la matrícula, la diversificación de la oferta académica, el crecimiento de la investigación y la vinculación con sectores productivos y gubernamentales, reconociendo a la UAT como aliada en proyectos estratégicos y como referente nacional por sus aportaciones científicas e innovadoras.

El gobernador también enfatizó la colaboración estrecha entre el Gobierno del Estado y la UAT, que ha permitido impulsar iniciativas de impacto regional en el desarrollo industrial, energético, sustentabilidad y cohesión social, con reconocimiento incluso desde el ámbito nacional. Recordó además el reciente reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las aportaciones de la UAT en ciencia e innovación.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya presentó un balance de resultados que incluye una matrícula superior a 42 mil estudiantes, el 100% de programas de licenciatura acreditados, el crecimiento de la investigación de 106 a 201 proyectos activos, una inversión de más de 232 millones de pesos en infraestructura, y una oferta de 182 programas académicos. También destacó la entrega de más de 20 mil becas, cinco mil estímulos económicos y un programa de capacitación con más de 20 mil microcredenciales.

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La representante de la ANUIES, Olga Hernández Limón, reconoció los avances históricos de la UAT, subrayando que por primera vez logró acreditar el 100% de sus programas evaluables de licenciatura y técnico superior universitario, consolidando su liderazgo y articulación con los gobiernos estatal y federal.

El evento, realizado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, fue transmitido por redes sociales y enlazado a las distintas sedes universitarias en el norte, centro y sur del estado, reafirmando el compromiso de la UAT con la transparencia, la rendición de cuentas y su contribución al desarrollo de Tamaulipas.