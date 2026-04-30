Rocha Moya arranca Programa de Fertilizantes en Sinaloa

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El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó el arranque en Sinaloa del Programa de Fertilizantes para el Bienestar, que beneficiará a casi 60 mil productores de 20 municipios del estado.

En el evento realizado en Villamoros, ejido de Sataya, el mandatario sinaloense hizo la entrega simbólica de 117 mil 556 toneladas de fertilizantes en beneficio de 59 mil 896 productores, para la siembra de 397 mil 933 hectáreas, con una inversión de mil 775 millones de pesos.

“Es un programa de mucha utilidad para los productores y vamos a seguir trabajando por mejorar las condiciones de los agricultores y las agricultoras”, expresó Rocha Moya, quien recordó el apoyo aprobado para la comercialización del maíz por mil 700 pesos por tonelada, mil 300 de la Federación y 400 del estado, para entregarse en Sinaloa sin distingo de productores. Reconoció además el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sector agrícola sinaloense, no solo con este programa de fertilizantes, sino también con apoyos para el maíz y otros granos.

Al brindar su mensaje en representación de Leonel Cota, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el director del Programa de Fertilizantes para el Bienestar, Claudio Beltrán Ramírez, señaló que este es un programa estratégico para Sinaloa, pues garantiza el acceso gratuito a fertilizantes de cultivos prioritarios en todo México. La entrega para este estado representa el 14 por ciento de la meta nacional, colocándolo en el tercer lugar del país en apoyos con fertilizantes.

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, destacó que la entrega de fertilizantes es más que un insumo agrícola, representa un respaldo para quienes trabajan la tierra día con día. “Apoyar al campo no es una opción, es una responsabilidad en busca de un mejor bienestar y productividad para fortalecer la seguridad alimentaria”, afirmó, subrayando que Sinaloa es el único estado que recibe este apoyo tanto para zona de riego como de temporal.

El alcalde de Navolato, José Rosario Bojórquez Berrelleza, agradeció el apoyo del gobernador para los productores de Navolato y Sinaloa. A nombre de los beneficiados, la agricultora María Rogelia Juárez Arrayales, representante del ejido Los Pochotes, señaló que este apoyo servirá de mucho para bajar los costos de siembra.

En el evento participaron también Jesús Vega Acuña, de Sader Sinaloa; Ulises Piña García, delegado de los Programas del Bienestar; comisarios ejidales y representantes de comunidades navolatenses, entre otras personalidades.