Tamaulipas y SICT impulsan infraestructura carretera y ferroviaria para desarrollo del estado

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal (SICT), Jesús Esteva, y expresó su compromiso de continuar colaborando con el Gobierno de México para lograr proyectos estratégicos.

En la reunión, se destacó la relevancia de la concesión del Puente III, en Nuevo Laredo, y la rehabilitación del Puente Magueyes, en el municipio de Mainero, obras que mejoran la conectividad y fortalecen la movilidad y el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Durante este encuentro, Villarreal expuso diversas acciones que lleva a cabo en materia de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal, un tema también muy relevante en la agenda de Esteva.

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Se comentó que otra acción muy relevante y para la que ya hay gestiones, es la construcción de un paso elevado en el municipio de Matamoros.

La agenda de trabajo incluye, además, proyectos prioritarios como la vialidad en torno al cruce ferroviario de la avenida Emilio Portes Gil, en Matamoros; acciones permanentes de conservación y mantenimiento de la red carretera estatal y federal, ante la limitada inversión de administraciones anteriores.

Asimismo, considera el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y conectividad en torno a la API Matamoros, Puerto Norte y diversos convenios marco y específicos relacionados con la construcción del Viaducto Elevado Tampico–Altamira y la modernización de dos a cuatro carriles del Libramiento Poniente, obras que contribuirán a mejorar la conectividad regional y fortalecer la competitividad logística del estado.

En la reunión, en el marco de la visita del gobernador Villarreal a la Ciudad de México, participaron, también el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Anabel Flores Garza; el titular de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández; y el subsecretario de Obras Públicas, José Alfonso Robledo Ramírez.