Puebla se posiciona como potencia científica con semiconductores y proyectos tecnológicos

Puebla impulsa ciencia de alto impacto con semiconductores, innovación tecnológica y educación (especial)

Puebla avanza en su posicionamiento como referente nacional en ciencia y tecnología mediante proyectos estratégicos de alto impacto, así lo destacó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Durante su participación en la Cátedra Magistral Matilde Montoya, realizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la funcionaria subrayó que la entidad impulsa iniciativas clave en coordinación con el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier y en línea con la política científica promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre los proyectos destacados se encuentra Kutsari, enfocado en la producción de semiconductores, desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cual busca fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Asimismo, Ruiz Gutiérrez resaltó la participación de Puebla en iniciativas de alcance internacional como el Gran Telescopio Milimétrico y el desarrollo de Olinia, considerado el primer automóvil eléctrico mexicano, proyectos que refuerzan la capacidad científica e innovadora del país.

Puebla impulsa ciencia de alto impacto con semiconductores, innovación tecnológica y educación (especial)

En el ámbito educativo, destacó la creación de la Cátedra Matilde Montoya como un espacio que promueve el interés por la ciencia y el conocimiento entre las nuevas generaciones, con el respaldo de legisladores.

Durante su ponencia titulada “Evolución Biológica”, la funcionaria también abordó la importancia de esta disciplina para comprender el desarrollo de la vida y su impacto en el avance del conocimiento científico.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal reiteran su compromiso de fortalecer la ciencia, la tecnología y la educación como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.